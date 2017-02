Vaucluse: découverte d'un véhicule suspect contenant huit bonbonnes de gaz

Les autorités ont pris l'affaire très au sérieux. La police municipale de Morières-lès-Avignon, commune du Vaucluse, a signalé ce lundi 20 dans l'après à la gendarmerie la découverte d'un véhicule suspect stationné en ville et contenant huit bonbonnes de gaz.

Dans l'impossibilité de contacter le propriétaire du véhicule dans un premier temps, les autorités ont décidé de mettre en place un périmètre de sécurité et d'évacuer les habitants de la zone menacée. Plus d'une trentaine de gendarmes ont été déployés dans l'attente d'une équipe de déminage. Cette dernière est intervenue rapidement et les vérifications d'usage ont été faite. La mairie avait mis à disposition des personnes évacuées le gymnase Anne Frank.

Une fois le feu vert donné par les démineurs, la préfecture du Vaucluse a décidé de lever le dispositif de sécurité aux alentours de 18h. Les habitants évacués par mesure de sécurité ont pu regagner leurs demeures. Le site web de La Provence a précisé que le propriétaire du véhicule suspect a été identifié et serait actuellement interrogé par les gendarmes. Une enquête a toutefois été ouverte.

Les autorités ont été particulièrement prudentes en raison des explosions de gaz survenues le week-end dernier à Jonquières, également commune du Vaucluse. Quelque 40 tonnes de gaz ont explosé, à raison de 13 kg de gaz par bouteille, pour un total de plus de 3.000 bouteilles explosées, selon la gendarmerie, provoquant une série d'explosions spectaculaires dans la nuit de vendredi à samedi. Aucune victime n'avait été déploré malgré les puissantes déflagrations.