Vaucluse: un policier tué en voulant secourir les victimes d'un accident

Un policier de 47 ans a été tué lundi 11 dans le Vaucluse alors qu'il tentait de porter assistance, en dehors de son service, aux victimes d'un accident de la route. Il a été fauché par une autre voiture.

Mohamed Brahmi faisait partie de la police municipale de Carpentras depuis près de 10 ans. Selon les premiers éléments dévoilés, il circulait lundi aux alentours de 17h sur la voie rapide menant à Avignon lorsqu'il a été témoin d'un accident de voitures survenu à hauteur de Montreux et dans lequel deux personnes ont été blessées, rapporte France Bleu.

Le policier est descendu de son véhicule mais c'est là qu'un second véhicule serait arrivé et l'aurait mortellement fauché. Le conducteur ne l'aurait tout simplement pas vu.

Le maire de Carpentras Francis Adolphe a rendu un vibrant hommage à la mémoire de ce policier, tué alors qu'il cherchait à aider son prochain alors qu'il ne travaillait pas à ce moment.

"En dehors de son service, ce policier est intervenu pour tenter de sécuriser un premier accident et a démontré, comme il le faisait au quotidien depuis 2008 au sein de la Ville de Carpentras, son engagement au service de tous. Nous sommes profondément choqués par cette disparition brutale qui laisse un grand vide au sein de la police municipale de Carpentras. Cet agent exemplaire laisse derrière lui une femme et deux filles. J’adresse, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale et des agents de la mairie, toutes mes condoléances à sa famille", a écrit l'édile sur son compte Facebook.