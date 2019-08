Vendée: pour un accrochage en voiture, il frappe un homme à la hache

Non content d'avoir manqué de renverser le piéton, le conducteur de la voiture l'a également agressé avec une hache. Un automobiliste vendéen a asséné plusieurs coups de hache à un piéton à proximité du stade de football de La Tranche-sur-Mer en Vendée samedi. Le suspect était poursuivi pour "violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours".

Comme le rapporte le journal Ouest-France, qui révèle l'information, le conducteur a manqué de renverser plusieurs piétons avec son véhicule. L'un d'eux lui a fait remarquer. L'homme est alors descendu de la voiture et a porté plusieurs coups à sa victime avec le côté non-tranchant d'une hache avant de prendre la fuite. Des témoins ont prévenu les forces de l'ordre.

La gendarmerie a déployé d’importants moyens de contrôle dans la zone du littoral pour tenter de retrouver l'individu. Il a finalement été interpellé par la brigade de Talmont-Saint-Hilaire.

"Lundi 12 août, l’auteur des faits est passé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) au tribunal des Sables-d’Olonne. Une procédure qui permet d’éviter un procès à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés", précise Ouest-France.

En plus des deux ans de prison avec sursis, l’homme de 24 ans, a écopé de cinq ans d’interdiction de porter et détenir une arme soumise à autorisation, six mois de suspension de permis de conduire et confiscation de la hache.