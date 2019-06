Venise: spectaculaire accident, un paquebot hors de contrôle fonce dans un bateau (vidéo)

L’accident est spectaculaire. Il relance aussi la polémique sur le tourisme de masse dans un écosystème fragile. Un paquebot s’est encastré contre un quai dans le port de Venise, heurtant au passage un bateau de tourisme, le tout sous le regard horrifié des badauds qui fuyaient les lieux. Quatre personnes ont été blessées sur le plus petit des navires.

Les faits se déroulent ce dimanche 2, dans la cité italienne haut lieu du tourisme international de masse. Le MSC Opera, battant pavillon panaméen, et pouvant accueillir presque 2.700 passagers doit faire une escale à Venise. Mais à l’approche du canal de la Giudecca (où passent les bateaux de croisière), un problème technique fait tout basculer: selon les médias italiens, une commande moteur restait bloquée forçant de fait le bateau à avancer au lieu de le stopper. Des images montrent alors l’immense navire sirène hurlante arriver sur le quai et le heurter, de même qu’un autre bateau qui était déjà à quai.

L’accident aurait pu être plus grave encore: en s’encastrant entre le quai et l’autre bateau, le MSC Opera a fini par ralentir et s’immobiliser.

Cet accident relance les critiques sur les paquebots passant à Venise –escale prisée pour les voyages en Europe du Sud- alors que ces géants des mers sont accusés d’altérer le fragile écosystème de Venise.

Le ministre italien de l’Environnement Sergio Costa (Mouvement 5 étoiles) a d’ailleurs réagi sur Twitter expliquant que cet incident est une illustration des critiques déjà faite sur le tourisme de masse et dont la manière dont celui-ci met en danger l’avenir de la cité qui reçoit chaque année 30 millions de touristes.