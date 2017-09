Vesoul: disparition inquiétante d'une jeune fille de 14 ans, la seconde en trois semaines (vidéo)

Nouvelle disparition inquiétante à Vesoul en Haute-Saône. Depuis lundi 25, les policiers tentent en vain de retrouver une jeune fille de 14 ans qui a disparu vers 9h sur le chemin du collège Jacques-Brel où elle est scolarisée.

L'association Assistance et recherche de personnes disparues souligne que l'adolescente se prénomme Célia Celik. Elle mesure 1,60 m, est de corpulence moyenne, a des cheveux noirs et lisses, des yeux marron foncé. Au moment de sa disparition, elle portait un pull moutarde, un blouson de cuir rouge, un jean troué aux cuisses, des baskets blanches et un sac à dos.

Sur les réseaux sociaux, certains s’interrogent sur cette disparition, qui intervient une semaine après celle d’une autre jeune fille de 14 ans toujours à Vesoul. En effet, Tissar Seghir a quitté son domicile familiale vers 11h le 1er septembre et n'a pas donné signe de vie depuis.

Au moment de sa disparition, elle était habillée d’un jean gris clair, d’un pull noir et d’une veste en jean. Elle mesure 1,63 m et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux longs et foncés et les yeux de couleur marron.

Toute personne ayant une information sur l'une de ces disparitions peut contacter le commissariat de Vesoul au 03.84.96.34.00.

Toujours en Haute-Saône, un jeune Suisse est activement recherché depuis mardi 26 par les services de police et de gendarmerie du département, rapporte le journal La Tribune de Genève. Ses parents l'avaient déposé à la gare de Vesoul pour qu'il rejoigne un centre psychiatrique à Zurich (Suisse), mais il n'est jamais arrivé à destination. "Cet homme de 24 ans a un profil psychologique fragile, mais il n'est pas habitué à faire des fugues et il n'avait aucune raison de ne pas se rendre au centre", a déclaré le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic, qui a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". Le disparu mesure 1,70 m et portait un jean brun, une veste de type chemise bûcheron, ainsi qu'un bonnet de laine noir.