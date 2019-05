Villejuif: un homme agresse deux passants au couteau, il aurait crié "Allah Akbar"

Selon les autorités municipales, l'agression serait consécutive à un différent d'ordre privé et n'aurait pas de lien avec le terrorisme. Un homme a violemment agressé deux passants dimanche en début d'après-midi à Villejuif dans le Val-de-Marne avec un couteau et une barre de fer. Les deux victimes ont été légèrement blessées. Plusieurs médias rapportent que, selon des témoins et des sources policières, l'individu aurait crié "Allah Akbar" en passant à l'acte.

Selon le journal Le Parisien, qui rapporte l'information, les faits ont eu lieu rue Stalingrad. "L’homme interpellé aurait été alpagué par les deux victimes alors qu’il urinait dans la rue. C’est alors qu’il aurait sorti le couteau de sa poche et blessé légèrement une première personne", précise le quotidien. L'individu serait alors retourné à son domicile tout proche pour se saisir d'une barre de fer et agressé de nouveau les victimes avant de prendre la fuite en se débarrassant de ses armes.

Toutefois, un équipage de la brigade anti-criminalité a rapidement appréhendé le suspect après avoir été alerté. La police a en effet été prévenue par un témoin qui a affirmé que l’agresseur avait hurlé "Allah Akbar" au moment où il a attaqué les deux hommes. "Une affirmation non-confirmée à ce stade de l’enquête et pour laquelle le maire (LR) Franck Le Bohellec invite «à la prudence»", rapporte le journal francilien.

L'individu a été placé en garde à vue alors que son domicile a été perquisitionné par une équipe de la brigade cynophile. Les armes utilisées ont été saisies. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.