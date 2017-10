Villeneuve-Tolosane: un marginal handicapé se lève de son fauteuil roulant et court après un ami une hache à la main

Vert de rage, il s'est levé de son fauteuil roulant pour se venger, un miracle presque aussi invraisemblable que Jésus de Nazareth marchant sur les eaux. Si la comparaison prête à sourire, les faits auraient pu être plus dramatiques. A Villeneuve-Tolosane, près de Toulouse en Haute-Garonne, un quinquagénaire marginalisé et handicapé s'est levé de son fauteuil roulant et a couru derrière un ami avec une hache à la main.

Les faits se sont déroulés lundi après-midi. L'individu, qui était visiblement hébergé gratuitement par cet ami, âgé de 44 ans selon la Dépêche du Midi, était très en colère contre son logeur car celui-ci avait décidé de lui couper la connexion Internet.

Handicapé au niveau d'un bras et d'une jambe, il a donc tout de même réussi à se lever de son fauteuil roulant, à se saisir d'une hache et à poursuivre l'autre homme dans la rue. Ce dernier a réussi à fuir en prenant un bus. Mais en regagnant son domicile plusieurs heures plus tard, il a eu la mauvaise surprise de retrouver son agresseur, toujours armé, qui a alors donné près de 150 coups de hache dans la porte de l'appartement.

Rapidement prévenus, les gendarmes se sont rendus sur place et ont interpellé le marginal, qui était déjà connu des services de police pour des faits de violences similaires. Toujours selon la Dépêche du Midi, une enquête a été ouverte et confiée à la communauté de brigades de Cugnaux.

Déféré mercredi 11, l'individu devait être jugé en comparution immédiate ce jeudi 12 au tribunal correctionnel de Toulouse.