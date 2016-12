Villeurbanne: faux enlèvement et vraie garde à vue pour trois jeunes qui voulaient "faire le buzz"

L'affaire a été vite réglée, et pour cause, il s'agissait d'un canular qui pourrait tout de même coûter cher à ses organisateurs. Trois jeunes d'une vingtaine d'années chacun ont été placés en garde à vue mardi 27 au soir à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise, après avoir organisé un faux enlèvement. L'objectif était de haut niveau: faire parler d'eux ou "créer le buzz" selon leurs propres mots. Une blague qui n'a pas l'air d'avoir amusé les nombreux policiers qui ont dû intervenir.

Mardi vers 21 heures, l'un des trois comédiens est "enlevé" par ses deux comparses, grimés, qui l'attrapent en pleine rue et le jette dans un 4x4 comme il est de coutume dans n'importe quel film d'espionnage. Bonne nouvelle pour ces jeunes qui voulaient attirer l'attention: un témoin assiste à la scène. Moins bonne nouvelle: il a le temps de noter le numéro d'immatriculation du véhicule et prévient les forces de l'ordre.

C'est sans grandes difficultés que la police va retrouver la voiture près du domicile de son propriétaire. Une patrouille la repère. Elle est évidement vide mais les policiers ne peuvent alors pas encore imaginer qu'il s'agit d'un canular. Des renforts sont demandés, dont les hommes de la brigade anticriminalité (BAC), pour préparer une perquisition.

Elle n'aura finalement pas lieu. Car les policiers repèrent un groupe d'une dizaine de personnes qui ne manquent rien de la scène, précise Le Progrès. Un curieux manège qui pousse les fonctionnaires à les interroger. C'est là que les trois plaisantins avouent être les auteurs des faits, ajoutant que ce n'est pas la première fois qu'ils se prêtent à l'exercice pour "créer le buzz".

Malheureusement pour eux, ce bref moment de célébrité les a conduit au poste. Placés en garde à vue, les trois individus devraient avoir à répondre de "fausse alerte" et "déclenchement inutile des services de secours", leur petite blague ayant mobilisé sept équipages de police en plein état d'urgence.

Selon l'article 322-14 du code pénal: "Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours".