Villeurbanne: une adolescente qui se baignait dans le Rhône emportée sous les yeux de ses amis impuissants

Elle a été emportée devant ses amis qui n'ont pu que regarder, impuissants, les flots qui l'emportaient. Une jeune adolescente de 14 ans a été avalée par les eaux du Rhône samedi 17 alors qu'elle se baignait dans le fleuve par cette caniculaire journée de juin.

Les faits se déroulent sur la commune de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon. Il était 15 heures lorsque la malheureuse victime était en train de se baigner dans une zone à proximité du parc de la Feyssine. A cet endroit, des plages naturelles se sont formées mais, en raison des courants relativement élevés, la baignade est normalement strictement interdite. Le groupe d'amis a décidé de passer outre.

L'adolescente n'a pas réussi à résister à la force des eaux et a été finalement emportée devant ses camarades. Ces derniers ont immédiatement prévenu les secours et les grands moyens ont été déployés. Quatre bateaux de pompiers et une équipe de plongeurs ont ratissé les lieux. Mais la jeune fille était toujours introuvable. La probabilité de la retrouver vivante est maintenant quasi nulle.

Malgré les nombreuses mises en garde, ce n'est pas la première fois que le Rhône provoque un drame, et plus spécifiquement sur ce secteur. Les fortes chaleurs passées et à venir font craindre que d'autres personnes décident malgré tout d'aller se rafraîchir à leurs risques et périls. Le 25 mai dernier, un adolescent de 17 ans s'est noyé dans des circonstances similaires, et dans la même zone. Il a visiblement été victime d'une hydrocution et n'a pas pu résister non plus aux flots.