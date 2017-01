Violences racistes: quatre Britanniques, supporters de Chelsea, jugés à Paris

La vidéo de la scène, montrant des supporters du club de football de Chelsea empêchant un homme noir de monter dans le métro parisien, avait suscité l'indignation: quatre Britanniques sont jugés ce mardi 3 à Paris pour des violences racistes. Le procès s'est ouvert en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Deux des quatre prévenus étaient présents. Ils sont poursuivis pour violences, aggravées notamment par leur caractère raciste et encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende.

L'incident, survenu le 17 février 2015, avait été filmé par un témoin et publié sur le site du quotidien britannique The Guardian. On pouvait y voir la victime, un Franco-mauritanien d'une trentaine d'années, qui tentait de monter dans un wagon du métro, se faire repousser à deux reprises par des supporters anglais. "Je ne pardonne pas", "je ne pardonnerai jamais", a déclaré à la presse Souleymane Sylla.

Trois des quatre prévenus ont déjà été condamnés le 22 juillet 2015 à Londres à des interdictions de stade de cinq ans: Richard Barklie, un ancien policier en Irlande du Nord de 52 ans et directeur d'une association travaillant en Afrique, Josh Parsons, un ancien employé d'une compagnie financière âgé de 22 ans et William Simpson, 27 ans, qui avaient été condamnés à cinq ans d'interdiction de stade au Royaume-Uni et à l'étranger. A Londres, un quatrième supporter avait été condamné à trois ans d'interdiction de match pour avoir notamment chanté avec ses camarades: "nous sommes racistes, nous sommes racistes et on aime ça".

Un cinquième avait également écopé de cinq ans d'interdiction de stade pour cet acte et d'autres altercations violentes. Le club londonien avait alors annoncé que les cinq hommes allaient être, en plus, interdits à vie d'entrer dans son stade de Stamford Bridge. Les faits s'étaient déroulés alors que les supporteurs étaient en route pour le match opposant Chelsea au PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions qui s'était soldé par un match nul (1-1).