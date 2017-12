Viry-Châtillon: la police percute en voiture un jeune pour l'arrêter, la scène est filmée (vidéo)

Que s'est-il passé ce lundi 18 décembre à Viry-Châtillon? Une information dévoilée par Le Parisien lundi 18 expliquait en effet qu'une patrouille de police effectuant un contrôle routier dans cette commune sensible de l'Essonne avait été attaquée par une "dizaine de jeunes" dans le quartier des Coteaux de l'Orge. Des coups auraient été échangés et des projectiles lancés, blessant plusieurs représentants des forces de l'ordre et nécessitant l'intervention de renforts.

Mais c'est le magazine L'Obs qui vient apporter un éclairage nouveau ce jeudi 21. Sans remettre en cause l'agression subie par les policiers, le média explique que, préalablement au guet-apens sur les policiers, ces derniers avaient arrêté de manière très "musclée" un suspect n'hésitant pas à le percuter avec une voiture.

Selon des témoignages recueillis par L'Obs, le suspect en question âgé de 23 ans et porteur d'un bracelet électronique conduisait sans permis une Twingo appartenant à un proche et qu'il venait de réparer (le jeune homme est stagiaire en mécanique automobile). Paniquant en voyant la police, il encastre la voiture dans un poteau et tente de prendre la fuite.

C'est alors qu'un véhicule banalisé, mais conduit par des policiers arrive et heurte, a priori volontairement, le jeune homme pour l'arrêter. Pendant ce temps, un autre policier part à la poursuite d'un second homme, flash-ball à la main.

Sur une très brève vidéo publiée "L'Observatoire des violences policières", association dénonçant des faits de violences commises par des fonctionnaires de police, on peut voir une vidéo heurtant un individu et un début de course-poursuite. C'est suite à cette intervention que les violences ont commencé.

La vidéo présentée par l'Observatoire des violences policières comme celle de l'arrestation du suspect.

Des témoins ont depuis indiqué à L'Obs que les policiers auraient exigé des témoins de la scène qu'ils ne partagent pas d'éventuelles vidéos prises de la scène au risque de se faire interpeller.