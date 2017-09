Vitry-sur-Seine: le conducteur s'arrête à un feu rouge dans une cité, il est abattu

Il s'est arrêté quelques instants à un feu rouge, et il en est mort. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24, un homme de 33 ans a perdu la vie au volant de sa voiture après avoir été attaqué par des assaillants non identifiés.

Les faits se déroulent à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Il est environ 2h du matin quand la victime, un homme d'origine martiniquaise de 33 ans raccompagne, en compagnie de son épouse, son beau-frère qui réside à proximité de la cité du Colonel-Fabien.

S'arrêtant à un feu rouge, le véhicule est alors touché par des "jets de projectiles". Le parquet n'a pas confirmé s'il s'agissait précisément de coups de feu sur la voiture.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont constaté que le chauffeur était en arrêt cardiaque et respiratoire. Malgré les soins prodigués l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Un soutien psychologique a été apporté à l'épouse et au beau-frère et une autopsie devrait être pratiquée ce dimanche pour confirmer les causes exactes du décès.

L'enquête n'a pas encore dévoilé précisément les motifs d'une telle attaque. Le conducteur était-il précisément visé ou était-ce une agression "au hasard"? S'agit-il d'une attaque gratuite ou d'un règlement de comptes? Le profil de la victime n'a en effet pas été précisé.

"Des moyens importants de police judiciaire » ont été mis sur l’affaire, confiée à la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris et à la police judiciaire du Val-de-Marne", précise le parquet.