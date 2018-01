Voitures brûlées: 250 véhicules détruits au Nouvel An en Ile-de-France

Comme chaque année, c'est le triste bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre. Plus de 250 voitures ont été incendiées de façon volontaire ou non dans la nuit du dimanche 31 au lundi 1er en Ile-de-France, soit un peu plus que l'année précédente.

Selon Le Parisien qui révèle ce chiffre, c'est à Paris et en petite couronne que le chiffre est le plus élevé: 163 véhicules ont été la proie des flammes, dont une cinquantaine par propagation, selon les forces de l'ordre. En grande banlieue, 87 véhicules ont brûlé, dont 20 par propagation de l'incendie d'un autre véhicule. Plus de 3.000 membres des forces de l'ordre étaient déployés en région parisienne pour cette soirée. Ces chiffres ne concernent toutefois que les zones couvertes par la police nationale.

A noter également que 197 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue pour divers motifs et trois policiers ont été blessés, selon ce premier bilan de 2018. Plus de 200 arrestations ont eu lieu au final mais toute n'ont pas débouché sur une garde à vue.

De son côté, La Dépêche rapporte que plus de 40 voitures ont été incendiées dans la seule ville de Toulouse cette nuit dans des cités dites sensibles, dont la zone du grand Mirail. Mais c'est la ville de Strasbourg qui enregistre le plus grand nombre de débordements avec 75 véhicules brûlés selon le syndicat de police Alliance, rapporte France Bleu Alsace.