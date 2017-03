Washington: voiture folle et coups de feu près du Capitole

La ressemblance avec l'attentat de Londres est troublante, pourtant la piste terroriste aurait déjà été écartée quelques heures après qu'un véhicule a foncé sur des policiers ce mercredi 29 au matin (vers 15 heures, heure de Paris) à Washington, près du Capitole, le siège du Parlement des Etats-Unis. Des coups de feu ont été tirés par les policiers mais personne n'aurait été blessé.

Selon les premiers éléments dévoilés par les autorités et les médias américains, une femme au volant d'une voiture aurait percuté un véhicule de police. Elle aurait par la suite foncé sur des policiers à pied et à vélo. Le quartier a été bouclé et la conductrice interpellée après que des policiers -nombreux dans ce secteur- ont fait usage de leur arme.

L'incident fait bien sur penser à l'attaque à la voiture-bélier près du Parlement britannique à Londres, mercredi 22, revendiquée par l'Etat islamique et qui a fait quatre morts. Mais la ressemblance entre les faits relèveraient du hasard à en croire les déclaration de la porte-parole de la police du Capitole, Eva Malecki. "Il n'y a pas de lien avec le terrorisme", a-t-elle fait savoir. Il s'agirait d'un "contrôle routier" qui aurait dégénéré après que la conductrice a eu un comportement "étrange et agressif".

Le capitole a déjà connu une fusillade il y a un an presque jour pour jour. Un déséquilibré avait sorti une arme avant d'être neutralisé par les tirs des policiers.