Nord: deux voitures lancées contre des restaurants causent un incendie

Deux voitures béliers ont été lancées et se sont encastrée dans un immeuble de 11 étages de la rue Fleming à Wattignies, au sud de la métropole lilloise dans la nuit de lundi 3 à ce mardi 4. Vers 4h du matin, les restaurants installés au rez-de-chaussée ont été éventrés par les véhicules et ont pris feu.

Les conducteurs "ont jeté les voitures sur des commerces, une pizzeria et un kebab, ont mis le feu et sont partis. Les deux établissements sont entièrement détruits", a indiqué une source policière citée par France 3 Haut de France.

L'incendie a d'abord touché un des commerces avant de se généraliser au moment où les pompiers sont arrivés sur place. Les casernes de Seclin, Lesquin, de Lille et de Loos, ont mobiisé une cinquantaine de soldats du feu, rapporte La Voix du Nord. Quatre lances à eaux ont été déployées pour vaincre les flammes, ajoute France Bleu.

Les habitants ont dû être évacués à cause de la fumée. Ils ont été réunis dans une salle dela rue Pierre et Marie Curie pour être mis à l'abri. Une seule personne a été blégèrement blessée de l'incendie. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lille pour une intoxication à la fumée. "Six personnes ont été évacuées et prises en charge par la municipalité dans un restaurant scolaire", a précisé une source policière.

A 6h du matin, les pompiers n'étaient pas encore venus à bout de l'incendie. Les deux malfaiteurs responsables de l'attaque sont en fuite. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes.