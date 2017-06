La fédération internationale de taekwondo change son nom pour stopper les moqueries sur son sigle "WTF"

La décision est tout aussi drôle que la raison du changement. Il ne faudra plus parler de la "World Taekwondo Federation" mais simplement de la "World Taekwondo" depuis samedi 24. Pour cause, l'acronyme anglais de la fédération de cet art martial s'écrivait "WTF". Ce sigle, qui veut dire "What The Fuck" (c'est quoi ce bordel) sur les réseaux sociaux, embarrassait quelque peu l'organisation qui était souvent la cible de blagues. L'idée de changer de nom pour que l'acronyme soit modifié traînait depuis 2015 selon The Independent. La décision a donc mis deux ans à être concrétisée.

"Nous savons que dans un monde si compétitif, nous devons évoluer en permanence, et plaire à un public jeune et moderne. Dans cette ère numérique, l’acronyme de notre fédération a développé des connotations négatives non-liées à notre organisation, et il était important que nous nous renommions pour mieux communiquer avec nos fans" a expliqué le président de la fédération, Chungwon Choue, samedi 24. L'organisation portait le nom de "World Taekwondo Federation" depuis 1973.

Les dirigeants de l'organisation en ont profité pour renouveler leur image dans son ensemble afin de rajeunir ce sport en modifiant aussi leur logo. L'objectif était de montrer "une volonté d'évolution et d'adaptation afin de demeurer pertinent auprès du jeune public d'aujourd'hui" a annoncé l'organisation sur son site internet.

Cette annonce n'a pas été faite au hasard, elle intervient le même jour que l'ouverture des championnats du monde de taekwondo qui ont débuté samedi 24 à Muju, une province du centre de la Corée du Sud.