Xavier Niel trouve que Macron est un "super président" qui fait des "lois fantastiques" (vidéo)

Le patron de Free est pour le moins à contre-courant. Alors que les critiques contre Emmanuel Macron, qui viennent de toutes parts, ne cessent de se durcir, Xavier Niel a pour sa part un avis complètement différent sur le président de la République comme il l'a expliqué ce jeudi 6 au matin au micro d'Europe 1.

"Je ne suis pas à la mode en disant cela, mais je crois qu'on a un super président, qui est capable de réformer la France", a-t-il lâché tout sourire à Nikos Aliagas qui présente 2h d'infos sur la radio. "Il faut qu'il réforme la France de tous les côtés. On a le sentiment qu'il l'a fait uniquement pour les plus aisés. Mais il est en train de faire des lois fantastiques", a-t-il précisé. Selon le magazine Challenge, la fortune de l'homme d'affaires cumulait à plus de 9 milliards d'euros en 2017.

Pour illustrer son propos, Xavier Niel a parlé de la future réforme des donations. "Aujourd'hui, en France, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si je veux donner cet argent à des fondations le jour où je dors, je n'en ai pas la possibilité", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter: "Ils (Emmanuel Macron et son gouvernement) sont en train de travailler sur une loi pour des gens comme moi, qui permet de redistribuer s'ils le souhaitent. Il crée des choses qu'aucun président ou aucun gouvernement n'a eu envie de faire".

Emmanuel Macron "peut représenter quelque chose qui semble négatif, le «président des riches». Mais "il faut virer ce marqueur", considère-t-il.

Et de conclure, hilare: "Maintenant, on a besoin d'un marqueur de gauche, pour que les riches vous disent: «c'est un salaud de président de gauche. On en a marre!» Et tant mieux, ce sera une bonne chose".

Il y a fort à parier que l'avis du natif de Maisons-Alfort ne soit pas partagé par la majorité des Français.