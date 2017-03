Yusuf, premier "enfant" jugé pour terrorisme en France pour l'agression d'un enseignant juif à Marseille

Première attaque à caractère djihadiste commise ces dernières années sur le sol français à être jugée et première fois qu'un tribunal pour enfants juge en matière criminelle terroriste: l'affaire est inédite à plus d'un titre. Yusuf, un lycéen radicalisé comparaît ce mercredi 1er mars et jeudi 2 à Paris pour avoir tenté d'assassiner un enseignant juif en janvier 2016 à Marseille.

Les faits remontent au 11 janvier 2016. Benjamin Amsellem, professeur dans une école confessionnelle juive, avait été agressé en pleine rue le 11 janvier 2016 par le jeune Yusuf, armé d'une machette. Il avait réussi à se défendre en parant les coups avec la Torah qu'il tenait à la main, et n'a souffert que de blessures légères.

L'adolescent, en classe de seconde, avait été interpellé quelques minutes après l'agression. Dans sa fuite, il avait abandonné sa machette et son sac de classe. A la ceinture, il cachait une deuxième lame: un couteau qu'il comptait utiliser pour tuer les policiers qui allaient finalement l'interpeller.

Le profil du jeune homme avait particulièrement surpris les enquêteurs. Lors de sa garde à vue, il s'était réclamé de l'Etat islamique et avait affirmé avoir agi seul et sans instruction. Turc d'origine kurde, une communauté qui lutte avec acharnement contre l'organisation terroriste en Syrie et en Irak, il ne présentait pas de signes de radicalisation. Elève aux bons résultats scolaires et délégué de classe, Yusuf était apprécié de ses professeurs et de son entourage.

Âgé de moins de 16 ans, à une semaine près, au moment des faits, Yusuf bénéficie de l'excuse de minorité, et la peine maximale encourue est ainsi réduite à vingt ans de prison.