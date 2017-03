Yvelines: blessée par un chat, elle demande 16.000 euros d'indemnités à son propriétaire

Le propriétaire d'un chat comparaissait mardi 14 devant le tribunal de grande instance de Versailles à cause d'une blessure infligée par son animal de compagnie à son ex-femme.

En 2013 à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines, le couple déjà séparé passait une soirée avec leur petit-fils âgé d'une dizaine d'années. L'enfant jouait avec le chat de l'ex-mari, mais effrayé, le félin a griffé le petit garçon.

Alors que la sexagénaire s'approchait à son tour du chat pour tenter de le calmer, elle s'est faite mordre et griffer par le félin. Touchée à la main et au mollet gauche, la victime s'est rendue aux urgences de la clinique des Franciscaines à Versailles.

Sa plaie a alors été recousue, trois points de sutures ont alors été nécessaires, le personnel soignant lui a aussi prodigué quelques soins afin qu'elle n'ait pas de réactions indésirées, en effet: la femme était allergique. Conductrice de taxi, elle n'a pas pu travailler pendant plusieurs jours.

"Ce chat a griffé deux fois mon petit-fils et cinq autres personnes. Je ne suis pas responsable. Trois points de sutures et trois fois aux Franciscaines pour une nécrose de la plaie. Les urgentistes pensaient que c'était un chien. Et cette cicatrice je l'ai à vie" a déclaré la plaignante.

De son côté, l'homme a emmené son chat à trois reprises chez le vétérinaire pour savoir s'il devait être euthanasié: mais le chat a été jugé à chaque fois "non dangereux".

Assurant qu'elle a "beaucoup souffert", la victime demande à son ex-mari 16.000 euros d'indemnités: ses blessures ayant entrainer plusieurs jours d'incapacité de travail et un "préjudice esthétique".

"Ce chat est un être émotif" a rappelé l'avocate de l'ex-mari en expliquant que les cris de l'enfant et de sa grand-mère avaient dû particulièrement l'effrayer. Son client demande lui que le tribunal déboute la plaignante ainsi que 2.000 euros de dommages et intérêts pour les couts de la procédure

Le verdict du jugement sera rendu le 28 avril prochain.