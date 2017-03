Yvelines: des braconniers abattent un rhinocéros dans le zoo de Thoiry dans son enclos, et lui arrache une corne

L'acte est odieux, et l'audace des malfaiteurs à peine croyable. Un rhinocéros blanc du parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines a été retrouvé ce mardi 7 au matin mort dans son enclos, une de ses cornes ôtée, et l'autre en partie découpée. Dans la tête de l'animal, trois balles.

Les premiers éléments de l'enquête dressent le portrait d'un forfait où la cupidité se dispute à la cruauté. Les braconniers se sont introduit dans la nuit dans la "réserve africaine" de Thoiry en franchissant des grilles de 3,5 mètres de haut et en passant par des portes fermées par des cadenas. Une facilité apparente qui montre que l'équipe était déterminée et agissait de manière très "professionnelle". Là, ils ont abattu "Vince", un rhinocéros mâle âgé de quatre ans (le zoo compte également une femelle de 37 ans et un mâle de cinq ans qui ont été épargnés). Ils ont ensuite découpé sa première corne à la tronçonneuse. Manque de temps, dérangement ou problème technique, ils ne finiront pas le travail pour la seconde.

Les rhinocéros étaient pourtant sous surveillance depuis 2011, suite à une mise en garde d'Europol qui avertissait sur des risques d'attaques de braconniers.

Le motif crapuleux est facile à identifier : la corne de rhinocéros fait l'objet d'un lucratif commerce. Le zoo de Thoiry rappelle sur sa page Facebook que la corne se négocie, sur le marché noir, à 51.000 euros le kilogramme. Servant parfois d'ornement pour la coutellerie, on lui prête également des vertus médicales et aphrodisiaques, qui n'ont jamais été prouvées. Il reste encore 20.000 rhinocéros vivant en milieu naturel dans le monde.