Yvelines: évacuation du centre commercial Vélizy 2 à cause d'une alerte à la bombe, une interpellation

"Prudence est mère de sureté" et ce dicton s'est encore vérifié ce mercredi 22 alors que plusieurs groupes suspectés de vouloir préparer une opération terroriste ont été interpellés ces derniers jours en France. Une alerte à la bombe a eu lieu vers 15h, au centre commercial Vélizy 2, à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines.

Selon la préfecture de police, un colis et un véhicule suspects ont été repérés par les vigiles de l'établissement sur l’un des parkings extérieurs de la galerie marchande. Une source policière précise que le "colis", fermé par un ruban adhésif, serait soit une cocotte-minute, soit une couscoussière selon les sources. Le magasin a donc été évacué en partie, notamment les magasins donnant sur le parking incriminé. L'évacuation s'est passée dans le calme.

Un large dispositif de police a été déployé, plus de 250 hommes, pour l'occasion avec notamment des hommes de la BRI et du Raid. Une équipe de déminage s'est rendue sur place pour prendre en charge l'objet suspect. Ils ont pu le neutralisé, il s'est avéré qu'il ne contenait aucun engins explosifs, pas plus que le véhicule à côté duquel il était posé.

Un homme a été arrêté à l’intérieur du centre après, avoir été repéré sur les caméras de surveillance. Placé en garde à vue il est actuellement entendu. Les services de police ne lui connaissent aucun lien avec une entreprise terroriste précise BFMTV. Une perquisition a toutefois était menée à son domicile peu avant 18h.

Les lignes du bus 23, 24, 34, 60 perturbées et déviées, tandis que l'arrêt de tramway "Centre commercial Vélizy 2" n'est pas desservi selon Keolis.