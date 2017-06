Yvelines: la police lance un appel a témoins après la disparition inquiétante de la jeune Mélissa

Un appel à témoins a été diffusé par la police depuis mardi 13 au soir pour retrouver Mélissa Bonneau, une adolescente de 14 ans. La jeune fille est activement recherchée par les forces de l'ordre depuis qu'elle a fugué de son domicile à Bois-d'Arcy le 26 mai dernier, aux alentours de 21h. Le tribunal de Versailles, chargé de l'affaire, considère sa disparition comme inquiétante. Cela fait en effet plus de deux semaines qu'elle n'est pas rentrée chez elle.

Mélissa est une adolescente de type européen. Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux marrons et mesure 1,57m. Le soir de sa disparition, la jeune fille, de corpulence normale, portait un legging avec des motifs léopard et une veste sans manche. Les enquêteurs supposent que l'adolescente est susceptible de se rendre dans différents lieux à Paris (75), Sevran (93), Colombes (92) ou Asnières-sur-Seine (92).

[#AppelàTémoins] Disparition inquiétante de Mélissa, 14 ans, à Bois d'Arcy. Merci de vos #RT pour aider les policiers des #Yvelines. pic.twitter.com/5r5c4nZJJO — Police Nationale (@PoliceNationale) 13 juin 2017

Toute personne ayant aperçu Mélissa ou détenant une quelconque information sur sa disparition est priée de contacter le commissariat de police de Plaisir au 01.30.07.71.30.