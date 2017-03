Yvelines: Mouna, disparue depuis deux semaines, retrouvée morte pendue dans le parc du château de Rambouillet

Ils avaient tous les deux disparus la même semaine, la jeune femme le 14 février, le jeune homme le 18. Mardi 21, c'est Martin Isimat Mirin, 23 ans, qui avait été retrouvé mort dans la forêt de Rambouillet, dans le département des Yvelines, son corps gisant au pied d'un pylône dont il se serait jeté pour mettre fin à ses jours selon les gendamres qui ont découvert sa dépouille.

On craignait également le pire pour Mona Dumoulin-Minguet, la jeune femme de 23 ans qui avait disparu en même temps que lui. Et le pire s'est confirmé lundi 27 dans l'après-midi. Le cadavre de la jeune femme a été retrouvé dans le parc du château de Rambouillet. La malheureuse était pendue à un arbre et a été retrouvée là par un employé du château.

Les premiers éléments de l'enquête semblent formels en confirmant la thèse du suicide. Une lettre a été retrouvée sur la dépouille de la jeune femme pour expliquer son geste. Une autopsie a malgré tout été ordonnée et sera pratiquée à l'institut médico-légal de Garches, dans les Hauts-de-Seine, notamment pour définir avec exactitude le moment de la mort.

Mona, étudiante en art, a disparu après s'être rendue, selon ses parents, à une "free party" lancée sur les réseaux sociaux. Son portable, qui bornait toujours du côté de Rambouillet mais qui n'était plus utilisé faisait craindre le pire à sa famille.

Malgré la simultanéité des disparitions, la proximité géographique, l'âge et la fin tragique par des suicides apparents, les enquêteurs estiment que ces deux faits n'ont aucun lien entre eux.