Yvelines: trois hommes frappaient et détroussaient des participants à des réveillons du Nouvel an

La nuit de la Saint-Sylvestre a pris une mauvaise tournure pour les participants de deux réveillons dans les Yvelines. Trois jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années se sont introduits dans des villas de Versailles et du Vésinet, dans lesquelles se déroulaient des fêtes pour la nouvelle année, pour y voler des téléphones et des appareils photos numériques. Ils ont été interpellés par les forces de l'ordre dimanche 1er janvier et placés en garde à vue.

"Il semble qu'on a eu affaire à des opportunistes: ils ont vu de la lumière, ils sont entrés" a fait savoir une source proche de l'enquête au journal Le Parisien. Les trois amis, venus de quartiers populaires de Versailles, se sont ainsi introduits entre 4h et 5h du matin dans une première fête au Vésinet, à une quinzaine de kilomètres au nord de Versailles, sans y être invités. Sur place, les malfaiteurs ont fait main basse sur les smartphones des invités et sur des appareils photos coûteux.

Lors de leur seconde virée, à Versailles, des invités de la fête ont remarqué le curieux manège des trois compères et ont tenté de les arrêter. Les délinquants se sont alors mis à frapper "une dizaine de personnes à coups de pied et de poing", au point que celles-ci souffrent d'ecchymoses et de contusions.

Les malfaiteurs, non armés, ont réussi à prendre la fuite à bord d'un 4X4 leur appartenant, mais la police les a interpellés à Versailles. Placés en garde à vue pour "vol et violences volontaires", les trois hommes, qui sont défavorablement connus des services de police, pour vol à l'étalage et violences notamment, n'ont pour l'instant pas reconnu les faits.