Yvelines: un an et demi de prison ferme pour avoir poignardé un musulman dans un bus "par peur du terrorisme"

L'alcool et probablement un fond d'islamophobie sont à l'origine de ce tragique fait divers qui aurait pu encore plus mal tourner. Un homme de 53 ans a été condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Versailles lundi 27 et écroué, pour avoir poignardé un jeune voyageur dans un bus à Houilles dans les Yvelines.

Les faits se sont déroulés vendredi 23, dans l'après-midi, selon le journal Le Parisien. Patrick, 53 ans, est dans le bus avec un ami lorsque des jeunes gens montent. L'un d'eux aurait, lors de la conversation avec ses amis, "juré sur le Coran", ce qui aurait énervé le quinquagénaire, qui ne supporte plus "d'entendre ça".

S'en suit une invective entre les deux hommes, le jeune homme "barbu et vêtu d'une djellaba" selon le quotidien, aurait demandé au quinquagénaire si "il avait un problème avec l'Islam" et si il souhaitait s'en expliquer avec lui, avant de rejoindre sa place dans le transport en commun. Patrick empoigne alors l'un des trois couteaux qu'il porte sur lui et vient poignarder sa victime dans le dos. La lame passe à un centimètre de l'aorte. Heureusement, des voyageurs s'interposent rapidement et parviennent à désarmer l'agresseur et à prévenir les forces de l'ordre. Patrick est arrêté par la police.

Jugé lundi 26 au soir, il a expliqué à la cour qu'il a eu peur: "on vit dans une France anxiogène. Avec les soucis qu’on a sur le territoire, je croyais qu’il allait me tirer dessus. J’ai eu peur pour ma vie et l’alcool a sans doute amplifié les choses". En effet, au moment de son interpellation, Patrick affichait un taux d'alcoolémie de 2g/L.

Pour l'avocat de la victime, aucun doute , n'est possible: son client, marié et père de deux enfants, "a été agressé parce qu'il est musulman et à cause de son apparence".