Zoo de La Boissière-du-Doré: naissance surprise d'un petit ours brun

C'est l'instant mignon du jour. Le zoo de La Boissière-du-Doré (Loire-Atlantique) a connu récemment un heureux évènement. Le 12 février dernier, les soigneurs de l'établissement ont eu une immense surprise lorsqu'ils ont vu l'ourse Frisquette sortir de sa période d'hivernation avec à ses côtés… un petit ours brun, son premier bébé. Le père, prénommé Ursus et âgé de 32 ans, n'avait lui non plus jamais eu de petit.

"Nous avons tous été surpris car ça n’avait jusqu’alors pas fonctionné entre eux", a expliqué Perrine Marotel, responsable pédagogique au zoo. Pour le moment, personne n'a encore pu s'approcher de l'animal dont le sexe et le prénom sont encore inconnus. "Il n’est pas encore très dégourdi", a-t-elle ajouté précisant qu'il fallait "attendre qu’il suive sa mère dans le bâtiment intérieur pour pouvoir l’isoler. Pour le moment, la femelle peut être très agressive envers l’homme si nous tentons de nous approcher".

Sur Facebook, les équipes de l'établissement ont fait part de leur joie et ont expliqué, en parallèle, comment cette naissance est passé entre leurs filets. A leur grande surprise, tout s'est déroulé de façon naturelle, sans aucune intervention humaine. "Les accouplements entre ours et ourse ont lieu au mois de juin de l’année précédente. Cependant, les embryons issus de cette union restent libres dans l’utérus maternel et ne se sont implantés qu'au cours de l'hiver. Un curieux phénomène naturel qui permet à la mère ourse de mettre bas dans sa tanière. (…) Nous avons eu la chance d'observer ce comportement totalement naturel chez nos ours cette année", est-il ainsi écrit.

Au total, environ 70 naissances ont été totalisées en 2016 au zoo de La Boissière-du-Doré. Ces derniers mois, un petit tamarin (29 novembre), un siamang (8 novembre) et un alpaga (26 septembre) sont venus agrandir le groupe.