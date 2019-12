Il a inventé l'appli qui permet aux aveugles de «lire»

Comment partager le plaisir et l'épotion des photos des vidéos ou articles par email ou sur les réseaux sociaux avec des malvoyants? Grâce à une application mobile, ils peuvent désormais consulter images et textes, même en plusieurs langues! Elle s'applelle Seeing Ai. Une belle invention développée par un génie, aveugle lui même.

Seeing AI, est un programme d'intelligence artificielle qui permet aux malvoyants de “voir” des photos ou de lire des textes. Comment ça marche, comme dirait un animateur de télé? La technologie est capable de convertir les données visuelles en feedback audio, donnant ainsi une description d’une photo ou d’une situation aux aveugles et malvoyants. L’application peut lire des images prises en photo mais aussi des photos déjà existantes dans le téléphone.

20 millions de tâches

Les fonctionnalités offertes par l'application sont nombreuses: identifier des amis sur une photo, reconnaître et décrire des produits en lisant les codes-barres, lire un texte manuscrit, reconnaître des objets, ou savoir quels billets de banque on a dans les mains. Au total, l’application est capable de faciliter jusqu'à 20 millions de tâches.

Le prof aveugle peut enfin identifier ses élèves

Ces tâches ont changé la vie de certains de ses utilisateurs. Selon Saqib Shaik, créateur de l’application, les expériences des utilisateurs sont très touchantes: une femme a enfin pu lire une lettre de sa maman décédée, un homme a pu aller au zoo et a partagé l'expérience pour la première fois avec son fils, ou encore cet autre professeur qui peut désormais identifier ses élèves lorsqu'ils entrent dans sa classe!

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées organisée par les Nations Unies, le 3 décembre dernier, la société a annoncé la disponibilité de son application en 5 langues supplémentaires dont le français.

L’objectif n’est pas de faire de traduction pour le moment, mais l’application peut quand même lire les différentes langues en temps réel, ce qui permet reconnaître un texte dans 19 langues différentes, même en japonais!



L'inventeur de l'application est lui même malvoyant

Pour optimiser son application, Seeing AI s’est rapproché d’associations de personnes malvoyantes dans le monde entier et connaît donc très bien leurs besoins. Des membres da ONCE (l’Organisation nationale des aveugles espagnols) ou d’ Aktion Mensch, en Allemagne, ont participé au développement des nouvelles fonctionnalités.

Saqib Shaikh connaît lui même les défis d'être malvoyant: il a perdu la vue à l'âge de sept ans. Convaincu que la technologie peut vraiment améliorer la vie des gens, il a appris à programmer et a fait des études en informatique à l'université, puis un master en intelligence artificielle. Il a rejoint Microsoft et a fondé Seeing AI, entreprise d’innovation utile pour l’utilisateur malvoyant, mais pas seulement.

Une technologie qui connaitra d'autes développements

Les innovations de Seeing AI sont en effet à la pointe des technologies d’IA qui peuvent s’appliquer aux outils à destination du public en général. “Nous nous concentrons sur les besoins des personnes aveugles ou malvoyantes, mais cela nous aide également à fabriquer de meilleurs produits pour tous les clients », déclare Shaikh.