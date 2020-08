130 000 soutiens pour le Collectif Santé en Danger. Une association créée

Dans un article précédent, nous évoquions la croissance rapide du Collectif Santé en Danger mené par Arnaud Chiche. Celui-ci est passé de 90 000 membres à 130 000 membres en un peu plus d'un mois, regroupant tous les métiers de la santé et des associations de patients.

Le Ségur de la santé n’a pas permis de rassurer le monde soignant. Les arbitrages de l’exécutif et l’oubli de corps de métiers ou de revendications essentielles sont à l’origine de la création du collectif santé en danger par le Dr Arnaud Chiche anesthésiste réanimateur.

Croissance exponentielle du nombre d’abonnés, union nationale de tous les soignants, le collectif né d’une page Facebook frôle ce week-end les 130000 abonnés nous dit Arnaud Chiche.

Aujourd’hui il faut structurer cette convergence d’espoirs de soignants pour aller encore plus loin. Le jeune collectif se dote aujourd’hui de statuts et s’organise en association pour être reconnu et entendu par les instances.

Partir de l’idée d’un seul homme pour aboutir a un mouvement national dont le pilotage sera organisé démocratiquement : le collectif montre sa capacité à évoluer. Évoluer pour ne pas décevoir et surtout pour être efficace.

Les médias sont à l’écoute depuis le lancement. Le collectif a d’ailleurs été reçu sur France 5 ce lundi à 13h40.

Les politiques sont aussi réceptifs. Des Députés et des sénateurs amplifient le message du collectif pour le porter jusqu’aux portes du parlement et de l’exécutif.

Le message est clair : la santé est une priorité - les soignants sont réunis pour la première fois sous la forme d’une union nationale pour garantir une santé de qualité aux usagers.

Leurs objectifs : la réouverture du Ségur est la première cible du collectif qui abat les frontières historiques pour réunir Le public le privé et les libéraux et participer à la réécriture d’un projet de santé beaucoup vaste fait aussi partie de la vision de ce collectif.

Personnes âgées, handicap, capacitaires hospitaliers saturés....

Les urgences sanitaires en France semblent nombreuses.

Les soignants de terrain, sur qui les citoyens ont tant compté pendant la crise, qui constituent le collectif ont une partie de la réponse.

https://collectif-sed.fr/