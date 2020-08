76% des Français sont favorables au masque obligatoire en extérieur

Alors que de plus en plus de villes imposent, totalement ou partiellement, le port du masque en extérieur, un sondage révèle que nos compatriotes sont favorables à la mesure, dans un contexte généralisé d’inquiétude.

L’étude a été réalisée par l’institut Oxoda-Dentsu Consulting pour France Info et le Figaro, et publiée dimanche soir. Concernant, donc, le port du masque en extérieur, ses résultats vont à l’encontre des débats qui agitent la toile et le monde politique, mais aussi du « mouvement anti-masques » qui a manifesté ce week-end dans de nombreuses villes européenne (près de 40000 manifestants à Berlin, par exemple).

Pour les Français consultés, il n’y a pas à tortiller, les trois-quarts approuvent les mesures préfectorales imposant le port du masque en extérieur. En y regardant de plus près, 44% y sont « tout à fait favorables » et 32% « plutôt favorables ». Les « tout à fait opposés » représentent eux 9% des sondés.

Conséquence de cette obligation, la question suivante porte sur la gratuité des masques pour tous les élèves dans toutes les écoles. Là encore, les réponses des Français sont claires et nettes : 78% y sont favorables.

Un climat d’inquiétude et de défiance

En ce jour de rentrée, le sondage Odoxa-Dentsu Consulting révèle une autre donnée assez alarmiste : les Français sont inquiets !

Ainsi 79% des personnes interrogées s’inquiètent de la situation sanitaire du pays, bien qu’une majorité (54%) ne tombe pas dans l’excès en se déclarant « plutôt inquiète », et d’ailleurs pour leurs proches (71%) que pour leur propre santé (55%).

L’avenir économique, aussi, se présente avec des nuages sombres puisque 81% des sondés sont pessimistes quant à un éventuel rebond de la croissance dans les douze mois à venir et 80% sur la question du pouvoir d’achat. Ces chiffres sont en légère hausse par rapport à un sondage équivalent réalisé début juillet.

Le gouvernement va donc devoir convaincre s’il veut instaurer un climat moins anxiogène. Or dans le même temps, le premier ministre Jean Castex ne remporte pas les faveurs du public : 54% des Français ne lui font pas confiance pour « proposer un bon plan de relance » - qui sera présenté jeudi.