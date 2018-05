Acide gras trans industriels: dans quels aliments se cachent-ils?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé lundi 14 un guide à destination des gouvernements afin de bannir les acides gras trans produit industriellement. Selon elle, ils seraient à l'origine de plusieurs centaines de milliers de décès chaque année.

"Les acides gras trans sont des acides gras insaturés, dont au moins une double liaison est en position trans, contrairement aux acides gras insaturés synthétisés par l’organisme dont les doubles liaisons sont en position cis", selon la définition de l'Agence de sécurité alimentaire, qui n'aide pas vraiment les profanes.

Plus simplement, certains de ces acides gras sont naturellement présents dans la viande et le lait des ruminants. Ceux-ci ne sont pas visés par les mises en garde de l'OMS.

Mais d'autres sont synthétisés via des procédés industriels. Cela permet de faire passer des graisses de l'état liquide à l'état solide, ce qui facilite leur utilisation et leur stockage. Enfin, ils peuvent être générés par la cuisson des huiles végétales (les fritures).

Les acides gras trans industriels sont utilisés non pas pour leur qualité gustative mais comme conservateur ou stabilisateur. On les retrouve donc essentiellement dans des produits transformés qui doivent garder leur texture: viennoiseries, pizzas, margarine, barres chocolatées, aliments frits ou à cuire au four...

Or, "les régimes à teneur élevée en acides gras trans augmentent le risque de cardiopathie de 21 % et le risque de décès de 28 %", rappelle l'OMS. Ces substances seraient impliquées dans 500.000 décès par maladie cardiovasculaire chaque année dans le monde.

L'organisme onusien invite donc les gouvernements à agir pour sensibiliser les populations à cette problématique et au final interdire leur utilisation au profit de graisses naturelles.