Alerte épidémie: que faire contre la grippe?

L'alerte "épidémie" a été déclenchée en Ile-de-France pour la grippe mercredi 13. Dans les autres régions, la maladie progresse aussi et seulement quatre régions (le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse) ne sont pas inquiétées pour le moment.

La grippe est une maladie contagieuse, il est d'ailleurs recommandé de se faire vacciner. Il y a aussi d'autres conseils simples à suivre pour éviter d'être contaminé.

Tout d'abord, il faut veiller à se laver les mains régulièrement avec du savon ou encore du gel hydroalcoolique. A la maison, il faut aussi veiller à aéré les pièces quotidiennement, pour renouveler l'air et éviter qu'elles ne deviennent un "bouillon de culture".

Ensuite, il faut éviter au maximum de se toucher le visage, de partager des objets avec une autre personne, de serrer des mains ou d'embrasser d'autres gens.

Malgré toutes ces précautions, il est tout de même possible de tomber malade. Dans ce cas, il faudra tout d'abord consulter un médecin généraliste qui pourra prescrire des médicaments adéquats aux patients. Ensuite, il est conseillé de veiller à respecter quelques règles afin de se rétablir mais aussi de ne pas contaminer son entourage: les patients peuvent être contagieux pendant environ six jours, selon les cas.

Il faut alors veiller encore une fois à se laver les mains régulièrement et éviter les contacts avec autrui au maximum. Dans le même temps, il est préférable d'utiliser des mouchoirs jetables en papier mais aussi de rester au maximum chez soi.