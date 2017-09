Amoxicilline, Tramadol et Levothyrox: le podium des médicaments les plus recherchés par les Français sur Internet

C'est le site de vente de médicaments en ligne Newpharma.fr (qui opère en France et en Belgique) qui dresse un classement qui en dit long sur les préoccupation médicales des Français. A l'intérieur de celui-ci, ni plus ni moins que le classement des 100 médicaments qui sont le plus recherchés sur Internet (pas nécessairement sur son site cependant).

Et le vainqueur est… l'Amoxicilline. Le médicament le plus recherché par les Internautes est donc un antibiotique fréquemment prescrit pour les infections les plus courantes et qui n'est disponible que sur ordonnance. Deuxième du classement: le Tramadol, un anti-douleur puissant. Complète le podium le Levothyrox qui bénéficie sans nul doute de sa médiatisation forcée suite aux problèmes que rencontrent les patients avec le nouveau changement de formule.

Le premier médicament sans ordonnance se classe quatrième, il s'agit de l'Ibuprofène.

Les premières places ne sont donc pas occupées par des psychotropes contrairement à l'image de la France comme consommateur massif d'antidépresseurs. Mais les places du podium ne sont que l'arbre qui cache la forêt: si l'on classe les produits par famille de médicaments, les psychotropes (anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs) arrivent en tête. Ils sont suivis par les médicaments pour la digestion.

Ce classement ne concerne que les consultations, ce qui n'indique en rien un passage à l'acte pour l'achat en ligne (qui n'est en principe pas possible pour des médicaments sur ordonnance).

Pour l'anecdote, le Cialis et le Viagra, ces médicaments luttant contre les problèmes sexuels, arrivent à la 14e et la 15 place.