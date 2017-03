Une femme amputée de trois membres au Canada: qu'est ce que la "bactérie mangeuse de chair"?

Si Carrie Kirkness a eu la vie sauve après avoir été victime de la fasciite nécrosante, elle a tout de même dû être amputée de son bras droit, de sa jambe droite ainsi que d'une partie de sa jambe gauche.

La fasciite nécrosante est une maladie aussi appelée "bactérie mangeuse de chair". Cette maladie très grave provient d'une infection qui se répand ensuite très rapidement.

La bactérie qui cause cette maladie est le streptocoque de type A qui est très courant et globalement inoffensive. Pourtant dans certains cas rares et encore inexpliqués, la bactérie atteint et détruit les tissus.

La médecine ne permet pas à l'heure actuelle de soigner véritablement la maladie: le malade doit être opéré au plus vite pour éviter que la maladie se propage dans son corps et les membres atteints doivent le plus souvent être amputés. Lorsque ce n'est pas le cas, une greffe de peau est souvent nécessaire.

La maladie peut être contagieuse et il est déconseillé d'être en contact avec une personne atteinte. Pour celles et ceux qui l'ignorent, les victimes de maladies chroniques comme le diabète sont plus enclines à contracter la fasciite nécrosante. Des coupures ou blessures ouvertes mal soignées peuvent aussi entrainer la "bactérie mangeuse de chair".

Les symptômes de la maladies sont semblables à ceux d'une grippe, c'est pour cela que Carrie Kirkness est allée chez le médecin en pensant avoir une pathologie bénigne. En effet, elle était victime de forte fièvre et de frissons.

C'est quand la peau de son bras s'est colorée de couleur bordeaux qu'elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. En effet, la coloration de la zone du corps infectée est la seconde étape de la déclaration de la maladie. La peau de la région infectée devient ensuite enflée et violette. Puis devient nécrosée et présente des plaques noires. Tout ces symptômes peuvent survenir très rapidement entre 12 et 48h. Cette maladie grave reste extrêmement rare.