Anya, petite fille d'un an et demi qui dort tout le temps, est un mystère pour les médecins

Les jeunes parents du monde entier ont tous expérimenté les nuits difficiles quand bébé ne voulait pas dormir. Alexandra Metyolkina aimerait bien revivre cette période-là… Cette jeune femme russe, maman d'une petite fille prénommée Anya, a lancé un appel aux secours à la science car son enfant ne fait que dormir. Et elle ne sait plus quoi faire.

Anya a 18 mois. Un jour, après un repas, alors qu'elle n'avait que six mois, elle est tombée dans un profond sommeil pour ne (presque) jamais se réveiller. "Je lui donnais à manger et soudain, elle s'est endormie" a expliqué sa mère au Siberian Times.

Ses parents ont pensé qu'elle était tombée dans le coma pour une raison inconnue et l'ont emmenée aux urgences dès le lendemain, quand ils ont vu qu'elle ne se réveillait pas. Après quelques examens, les médecins ont expliqué qu'il ne s'agissait "pas d'un coma mais d'un sommeil normal".

Hospitalisée au Pervouralsk Children's Hospital, elle n'a rouvert les yeux qu'une semaine plus tard, totalement affamée. Depuis cette période, Anya vit en permanence dans le service de réanimation. En un an, elle n'est rentrée que quatre jours chez elle. Elle alterne les longues périodes de sommeil et les très courts moments de réveil. Il n'est pas rare qu'elle ne reste éveillée qu'une petite vingtaine d'heures sur une semaine.

Ses médecins n'ont pas encore réussi à poser de diagnostic précis sur la maladie de cette fillette de 18 mois. Ils ont constaté que lorsqu'elle dort, son rythme cardiaque ralentit et sa température corporelle baisse (de 37°C à 35°C). S'ils soupçonnent un cas particulier de syndrome Kleine-Levin (maladie neurologique caractérisée par des épisodes fréquents d'hypersomnie), ils espèrent recevoir de l'aide de scientifiques experts dans les maladies du sommeil pour le confirmer. Car cette pathologie ne touche, en principe, pas les si jeunes enfants, et surtout rarement les femmes.