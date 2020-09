AstraZeneca suspend son essai clinique de vaccin contre la Covid-19

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois était l’un des plus avancés puisque l’étude menée avec l’université d’Oxford était en phase 3, lorsque le vaccin est administré à des milliers de personnes.

Or « un des participants présente les signes d’une maladie potentiellement inexpliquée », a révélé un porte-parole d’AstraZeneca pour justifier la suspension de l’essai clinique, la première dans le cas de la Covid-19.

Un « processus normal »

Même si l’on ne connait ni la nature ni la gravité de cet effet indésirable du vaccin, le groupe affirme qu’il s’agit là d’un « contrôle de routine » et d’un processus normal qui doit permettre à un comité indépendant de procéder à « une évaluation des données de sécurité ».

La phase 3 précède l’homologation du vaccin, elle est la plus importante, mais aussi la plus sensible. 30000 personnes participaient jusqu’à présent à cet essai pour le seul territoire américain, où se serait produit produit l’incident. Les phases 2/3 de l'essai clinique évaient également été lancées au Royaume Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.

A ce stade, et quand bien même Donald Trump a annoncé un vaccin avant l’élection présidentielle, le 3 novembre, les interruptions n’ont rien d’étonnant.

300 millions de doses commandées

AstraZeneca est l’un des groupes pharmaceutiques avec lequel la Commission européenne a signé un accord pour la fourniture de vaccins contre la Covid-19, au nom des Etats membres.

C’était le 14 août dernier et la commission s’est engagée à acheter 300 millions de doses, avec une option sur 100 millions de doses supplémentaires, « dès que l’innocuité et l’efficacité du vaccin auront été démontrées ».

La Commission européenne est pour l’heure engagée avec quatre autres groupes pharmaceutiques, à savoir Moderna, CureVac, Johnson&Johnson et Sanofi-GSK – pour respectivement 80 millions, 225 millions, 200 millions et 300 millions de doses.

Avec 448 millions d’habitants dans les 27 Etats membres, des précautions quant à d’éventuels revers ont donc été prises.