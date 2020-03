Attestation de déplacement et confinement: Edouard Philippe impose de nouvelles règles !

Pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19, Edouard Philippe a annoncé hier soir sur TF1 un durcissement des règles encadrant les déplacements. L’attestation de déplacement dérogatoire doit toujours être imprimée ou recopiée, mais les critères, autorisant ces déplacements, ont été précisés.

Un durcissement des règles pour pouvoir se déplacer

Les marchés ouverts sont désormais interdits (le maire de chaque commune pourra néanmoins demander une autorisation de maintien de cette activité aux préfets)

Les raisons médicales sont précisées, et seules les urgences médicales sont autorisées

Les déplacements brefs, qui ont fait l’objet de nombreuses interprétations, ont été listés. Celles et ceux qui sortent pour pratiquer une activité sportive ne devront pas s’éloigner de plus d’un kilomètre de leur logement, et ne pas rester dehors plus d’une heure.

Des déclarations plus précises de la part de tous

Les citoyens sont donc appelés à se conformer à ces nouvelles règles de confinement. Ils doivent à partir de ce jour préciser les horaires de sortie afin que les forces de l’ordre puissent vérifier le temps passé dehors.

Il reste possible aussi de sortir avec ses enfants, en respectant les mêmes règles. Une attestation sur l’honneur sera à remplir au nom du parent accompagnant et précisant le prénom de l’enfant. Les règles de limitation (une heure et un kilomètre du domicile) s’appliquent là encore.