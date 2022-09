"Avant le vaccin, je n’avais rien": Patrick Sébastien s'interroge sur les effets indésirables du vaccin anti-Covid

En pleine promotion de son nouveau livre Vivre et renaître chaque jour (éditions XO), l’artiste et ancien animateur vedette de France télévisions, Patrick Sébastien, a confié ses doutes sur les effets délétères de la vaccination anti-Covid, qu'il estime peut-être à l'origine de son cancer du rein et de son prédiabète.

Interrogé sur le plateau du Figaro Live le 22 septembre, l'auteur est revenu sur le « tsunami » de problèmes auquel il a dû faire face ces derniers mois : sa rupture amoureuse, son cancer du rein récemment guéri, ou encore son éviction de France télévisions.

Selon lui, si le stress aurait pu jouer sur le développement de son cancer du rein, il s'est aussi interrogé sur l'éventuel lien entre sa maladie et le vaccin contre le Covid-19 : « C’est un des sujets que j’aborde dans le livre. Je ne suis pas complotiste, mais je regarde. Et, je me suis aperçu qu’avant le vaccin, je n’avais rien. Je veux dire, j’ai des analyses que je vérifie régulièrement, nickel, je n’avais rien. Et, je me suis retrouvé avec un prédiabète, une prostatite, un cancer, des trucs que je ne connaissais pas. »

Extrait de l'émission Le Figaro Live :





Si Patrick Sébastien refuse d'être catégorique, il se questionne, car, de sa propre expérience, le problème pourrait dépasser son cas personnel : « Et, à un moment, je n’accuse pas, mais je me pose la question parce qu’autour de moi, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient des pathologies qu’ils n’avaient pas avant. »