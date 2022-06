Bébé-Coca : zoom sur un problème de santé infantile majeur en France

Les "bébés-Coca", ce sont ces très jeunes enfants dont la dentition naissante est ravagée par les boissons sucrées. Ils sont de plus en plus nombreux dans le Nord de la France, raconte une journaliste de Médiacités.

C’est un fléau qui ravage les Hauts-de-France, mais sans doute bien au-delà : ceux qu’on appelle les « bébés-Coca » sont de plus en plus nombreux en France et dans le monde entier. Et les professionnels de santé s’en inquiètent, à commencer par les dentistes, qui sont les premiers à constater les ravages des boissons sucrées sur les plus jeunes. C’est le média d’investigation locale Médiacités qui a consacré une enquête à ce phénomène : certains enfants en bas âge ne boivent que des boissons sucrées. Et voient leur dentition naissante dévastée.

Les enfants le plus pauvres sont les plus exposés au phénomène du "bébé-Coca"

Angéline Leblanc, qui a exercé en tant que dentiste à Roubaix et a soutenu une thèse sur les caries précoces portant sur 50 enfants originaires de la métropole lilloise, s’alarme dans les colonnes de Médiacités : « Nous voyons parfois des patients d’un an qui ne possèdent que quatre dents, toutes cariées. Il ne reste alors plus que les racines et nous n’avons pas d’autre solution que les extraire ».

Les premières victimes de ce « problème majeur de santé infantile dans les Hauts-de-France » sont les enfants issus de classes sociales défavorisées, dont l’accès au soin est le plus difficile. D’autant, raconte l'article, que leurs parents ne voient pas en quoi donner un biberon de Coca ou d’Ice Tea à son bébé est un problème, puisque eux-mêmes ne boivent que des boissons sucrées... Les dentistes estiment qu’aujourd’hui, 20 % de la population concentrent 80 % des problèmes dentaires.

La solution pour tenter de juguler ce désastre ? L’apposition d’une étiquette « interdit au moins de six ans » sur les bouteilles de soda, de jus de fruits et de l’ensemble des boissons sucrées, estiment les professionnels de la petite enfance. Mais pour l’heure, faute d’études en France, aucune campagne de sensibilisation n’est menée.

Certaines régions du Mexique interdisent le Coca-Cola aux moins de 18 ans

Ce fléau qui commence à gagner la France, le Mexique le connaît depuis de longues années déjà : les Mexicains sont connus pour être les plus grands consommateurs de Coca-Cola au monde (2,25 litres par jour et par personnes, contre une moyenne mondiale de 0,07 l). Conséquence : une épidémie de diabète et d’obésité dévastatrice qui a conduit les autorités de deux États du pays à interdire la vente des sodas aux moins de 18 ans.