Boissons énergisantes et alcool: un mélange à hauts risques

Tout le monde le sait: l'alcool est mauvais pour la santé. De même pour les boissons énergisantes. Alors les deux réunis ne font pas forcément bon ménage. Selon une étude canadienne parue dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, les personnes mélangeant les deux boissons seraient plus exposées aux risques d'accidents, de chutes et de bagarres.

"Habituellement, quand vous buvez de l’alcool, vous devenez fatigué tôt ou tard et vous rentrez à la maison. Les boissons énergisantes masquent cela. Alors, beaucoup de personnes sous-estiment leur état d'ébriété et veillent plus tard, consomment plus et s’engagent dans des comportements plus à risque et des pratiques de consommations d’alcool plus dangereuses", a expliqué Audra Roemer, l'auteur de la recherche.

Pour parvenir à cette conclusion, elle et ses collègues ont pris appui sur 13 études sur le sujet. Et les auteurs ont distingué des blessures non-intentionnelles (chutes, accidents de la route, etc.) et des blessures intentionnelles (bagarres, autres violences, etc.), selon les informations de Pourquoi Docteur. Toutefois, l’ampleur du risque associé au mélange d’alcool avec les boissons énergisantes n'a pas pu être déterminée avec précision, en raison de la variabilité des résultats.

Mais selon l’analyse de données préliminaires basées sur un petit échantillon, le risque de blessures serait près de 20 fois supérieur. Néanmoins, le rapport rappelle que des études supplémentaires doivent être réalisées pour confirmer ou infirmer ce chiffre et évaluer précisément les risques avérés de cette association sur la santé des consommateurs.

Ce n'est pas la première fois que le mélange alcool/boissons énergisantes est pointé du doigt. Selon une autre étude, publiée dans la revue PLOS ONE, la consommation de boissons alcoolisées hautement caféinées (à base de boissons énergisantes) déclencherait des effets dans le cerveau des adolescents proches de ceux de la cocaïne.