A Bordeaux, apprendre à vivre avec le virus, une nouvelle ambition pour la ville

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la ville de Bordeaux a choisi de s’inscrire dans un temps long, en préparant ses administrés à vivre avec le virus.

La Nouvelle Aquitaine, et plus encore la capitale régionale Bordeaux, n’ont pas connu le débordement vécu dans la région de l’Est de la France. Pourtant, le Sud-Ouest est désormais à son tour rattrapé par la circulation active du coronavirus, et la préfecture du département de la Gironde entend bien préserver la santé de ses habitants.

Pierre Hurmic, le maire (EELV) fraichement élu, l’a confirmé la semaine dernière au cours d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a détaillé les différentes décisions prises à ce stade de l’épidémie.

Port du masque obligatoire et dépistage massif

Depuis le 15 aout, le port du masque est désormais obligatoire dans les deux artères les plus commerçantes de la ville (Rue de la Porte-Dijeaux et Rue Sainte Catherine). Les autorités municipales ont également expliqué, que si cette obligation n’était pas, pour le moment applicable, aux quais, des brigades seraient chargées d’aller à la rencontre des habitants pour engager le dialogue et rappeler la nécessité des gestes barrière.

La ville de Bordeaux a également détaillé ses ambitions en matière de dépistage en relevant notamment l’installation de centres dédiés comme sur le quai Louis XVIII jusqu’au 28 aout puis sur la place du Saint-Projet entre le 31 aout et le 18 septembre.

Le maire de la ville a aussi et surtout préparé ses administrés à un calendrier spécial Covid sur le temps long. Apprendre à vivre avec le Covid représente désormais l’ambition bordelaise, et petit à petit, de nouvelles habitudes doivent être prises par les habitants.