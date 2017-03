Ces médecins qui n'ont pas… de médecin traitant

"Dis doc? T'as ton doc?". Après avoir constaté que les médecins traitants étaient de nos jours près de 80% à opter pour l'autodiagnostic et l'automédication, la Commission SMART du Collège français des anesthésistes réanimateurs (CFAR) a décidé de lancer, ce vendredi 31, une toute nouvelle campagne de sensibilisation pour alerter sur les dangers d'une telle pratique. Ces experts ont compilé les résultats de plusieurs études internationales et ont constaté "qu'entre 30 et 45% des personnels médicaux seraient en burn-out".

"Le choix d'un médecin généraliste personnel est important pour notre santé et la qualité de nos soins". Tel est le mot d'ordre transmis sur le site Internet du CFAR et sur tous les visuels de cette campagne inédite, qui réunit plus de 30 partenaires institutionnels.

La campagne, basée sur le slogan qui interpelle "dis doc? T'as ton doc?", est adressée à tous les médecins, peu importe le mode d'exercice, libéral ou public. Elle se veut durable. Ces messages de prévention seront en effet diffusés, avec sans une doute une évolution certaine, dans les dix années à venir auprès des médecins et des étudiants en médecine.

"Nous sommes conscients de n'être qu'au tout début d'un processus qui prendra plusieurs années. Nous espérons récolter dans dix ans ce que nous semons aujourd'hui et inverser la tendance avec seulement 20% de professionnels sans médecin personnel", a expliqué à l'AFP, Max Doppia, secrétaire général adjoint du CFAR.