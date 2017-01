Cancer du sein: ces citrons peuvent vous aider à repérer les signes

Souvent, le cancer du sein peut être dépisté d'un seul coup d'œil. Alors pour aider les femmes à connaître les symptômes, l'association WorldWide Breast Cancer a réalisé un photomontage avec des citrons. L'objectif: contrer la censure des réseaux sociaux. Et c'est un pari réussi puisque cette campagne de sensibilisation, aussi drôle qu'explicite, a déjà été partagée plus de 40.000 fois sur Facebook. Dessus, les internautes peuvent observer une dizaine de citrons répartis dans une boite d'œufs: chacun représente un signe caractéristique du cancer du sein. Parmi les symptômes cités, on retrouve de gauche à droite: masse épaisse, échancrure, érosion de la peau, chaleur ou rougeur, écoulement anormal, capitons, bosse, veine dilatée, mamelon rétracté, nouvelle forme ou nouvelle taille, peau d'orange ou encore grosseur invisible.

Sur Facebook, la graphiste américaine et fondatrice de l’association, Corrine Beaumont, a expliqué que cette campagne a été réalisée "pour atteindre les personnes qui ne sont pas touchées par les méthodes (de sensibilisation) actuelles". Et d’ajouter: "notre objectif est de rendre cette image plus célèbre que la Joconde et d’aider les femmes à déceler plus tôt un cancer du sein pour sauver le maximum de vies".

Une idée partagée par Eluned Hughes, chef de la santé publique et de l'information au sein de l'organisme Breast Cancer Now. "Il est si important que toutes les femmes sachent comment regarder leurs seins et signalent tout changement inhabituel à leur médecin généraliste", a-t-il déclaré précisant que "des images comme celle-ci sont vraiment utiles pour mettre en évidence certains des autres symptômes possibles, mais il est crucial que toutes les femmes prennent l'habitude de vérifier régulièrement leurs seins et de savoir quand tout est normal".

Le cancer, qui tue déjà une femme sur sept (14%) chaque année dans le monde, est la deuxième cause de décès féminins, après les maladies cardiovasculaires, selon un rapport de la Société américaine du cancer (ACS). Le cancer du sein, le plus fréquent, est la principale cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde (521.900 décès en 2012) devant le cancer du poumon (491.200 décès).