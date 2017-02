Caries: pas de fluor chez le bébé avant six mois

Bénéfique pour prévenir la formation des caries, le fluor peut avoir des effets néfastes s'il est ingéré à fortes doses. Par conséquent, les indications médicales concernant les nourrissons et bébés sont devenues plus strictes depuis le 7 février dernier. Désormais, trois médicaments contenant une supplémentation en fluor seront désormais réservés aux enfants de plus de six mois, a annoncé lundi 13 l'Agence du médicament (ANSM). "Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en matière de prévention des caries dentaires ne prévoient pas la supplémentation en fluor par voie orale (comprimés, gouttes) chez les enfants de moins de 6 mois, âge habituel de la poussée dentaire", a ainsi expliqué l'ANSM.

Concrètement, cette restriction concerne trois solutions buvables. La première (Zymaduo) est désormais indiquée dans la prévention de la carie dentaire et du rachitisme vitaminoprive chez le nourrisson de 6 à 18 mois, dans le cas où fluor et vitamine D sont administrés conjointement. La deuxième (Fluorex), elle, est indiquée dans la prévention de la carie dentaire chez l'enfant de 6 mois à 12 ans, après avoir réalisé un bilan personnalisé des apports en fluor. Quant à la troisième (Fluostérol), elle est indiquée chez le nourrisson de 6 à 18 mois, pour les enfants particulièrement exposés au risque de caries dentaires et dont l’apport total en fluor est inférieur à 0,3 mg par jour. Ces enfants doivent également présenter des états de carence en vitamine D, alors même qu’ils utilisent un lait supplémenté en vitamine D.

Ces restrictions d’utilisation devraient être indiquées prochainement dans la notice et l’étiquetage de ces trois médicaments.