Comment (mieux) gérer le stress du confinement?

Le confinement peut être source d’anxiété, de dépression, voire de stress post-traumatique, en particulier pour les personnes seules et celles contraintes de vivre à plusieurs dans un petit appartement. Voici quelques conseils avisés pour gérer au mieux le stress du confinement.

Une étude chinoise menée sur plus de 52000 personnes confinées a mis en lumière les effets de cette situation aujourd’hui vécue par plus de 2 milliards d’êtres humains, dont 67 millions de Français: 35 % des répondants ont souffert d’un stress psychologique modéré, 5,14 % d’un stress psychologique sévère.

Au-delà de dix jours...

En parallèle, une synthèse de 24 études menées dans dix pays a été publiée dans le journal médical The Lancet. Elle a mis en évidence que le niveau de stress dépend pour beaucoup de la durée de confinement, avec des facteurs aggravants comme l’ennui et l’inquiétude pour ses enfants. Au-delà de dix jours, le confinement peut être source de stress post-traumatique, toujours selon The Lancet.

Un rythme de vie malgré tout

En France, nous y sommes bientôt! Comment faire pour mieux gérer ce stress et prendre soin de sa santé mentale? Si l’OMS préconise la pratique d’activités de nature à se détendre, les psychiatres insistent d’abord sur une priorité: maintenir un rythme et une hygiène de vie.

Halte au pyjama

Concrètement, cela signifie se coucher et se lever à des heures régulières, installer des routines et en particulier sur les heures de repas, ne pas traîner en pyjama toute la journée mais au contraire se préparer comme si c’était une journée normale.

Télévision: attention danger

Même seul chez soi, la télévision, la radio et les autres sources d’informations ne sont pas nos meilleures amies. Ecouter les infos en continu, c’est risquer une surdose de nouvelles angoissantes. Il est donc préconisé de se tenir au courant de la situation deux ou trois fois par jour maximum.

Prendre des nouvelles des proches

Autre impératif, celui de ne pas se sentir isolé. Téléphone, messageries, Skype… tout doit être bon pour maintenir le contact avec ses proches, famille, amis, collègues. Participer au claping de 20 heures en hommage aux soignants constitue également un moyen de nourrir le sentiment de ne pas être seul.

Donner un sens

Enfin, donner un sens au confinement peut vous aider à gérer votre stress. Prendre des nouvelles de ses voisins âgés, participer à des groupes d’entraide sur les réseaux sociaux, s’occuper des autres font partie des solutions anti-stress.