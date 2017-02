Consommer (intelligemment) 10 fruits et légumes par jour pour vivre plus longtemps

Avant le slogan des "cinq fruits et légumes par jour", il y a eu celui des 10 fruits et légumes. Et à en croire une étude britannique publiée mercredi 22 dans l'International Journal of Epidemiology, ce-dernier, bien que plus ambitieux, était aussi plus pertinent quand il s'agit d'éviter les maladies et rallonger l'espérance de vie.

En effet, selon cette vaste étude qui a regroupé les résultats de près d'une centaine d'autres et portant donc sur environ 2 millions de personnes, cette consigne pourrait à l'échelle mondiale permettre d'éviter 7,8 millions de morts prématurées chaque année.

En effet, consommer 10 fruits et légumes par jour permettrait notamment de diminuer significativement les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires.

Toutefois, il ne s'agit pas seulement de s’empiffrer de pommes, poires, oranges, choux et navets pour se garantir la vie éternelle. Selon les auteurs de l'étude, les résultats les plus probants contre le cancer ont été observés avec la consommation de 600 grammes de fruits et légumes, soit 7,5 portions de 80 grammes. En revanche contre les maladies cardiovasculaires, c'est bien 10 portions et 800 grammes qu'il faut consommer pour obtenir les meilleurs résultats.

Un régime qui toutefois ne peut se résumer à une question de grammes. D'abord parce que cela ne signifie pas que consommer "seulement" cinq fruits et légumes ne servirait à rien. Ensuite parce que la quantité n'est pas tout. Il s'agit également de diversifier son alimentation, tous les fruits et légumes n'apportant pas la même chose.

Manger une dizaine de fruits sucrés par jour, par exemple, n'est pas forcément bon pour la santé. Ainsi, selon les pathologies étudiées, les auteurs de l'étude recommandent pêle-mêle les poires, les pommes, les agrumes, les légumes crucifères , les légumes à feuilles, les tomates et les fruits ou légumes riches en bêtacarotène et en vitamine C contre les maladies cardiovasculaires. Les légumes crucifères et les légumes verts et jaunes contre le cancer. Et les baies, les légumes cuits et les pommes de terre plus généralement.

Autant dire que si le slogan des "10 fruits et légumes" a le mérite d'être facile à retenir, il a surtout pour but de rappeler l'importance d'une alimentation variée.