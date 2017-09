Contamination à la bactérie E.coli: rappel d'escalopes de veau hachées Jean Rozé vendues chez Intermarché

Nouveau rappel de produits alimentaire lié à une contamination probable par la bactérie E.Coli. Il s'agit cette fois de lots d'escalopes de veau hachées fraîches Jean Rozé vendues chez Intermarché qui ont été contaminés, par conséquent, l'entreprise Saviel France a demandé aux acheteurs de ne pas les consommer et de les rapporter au lieu d'achat.

"Un contrôle a mis en évidence la présence d'Escherichia coli O103:H2 dans cette viande vendue en barquettes de 2 fois 100 g, portant le numéro de lot A72660007, commercialisées entre les 26 et 29 septembre 2017", selon un communiqué publié vendredi 29 septembre.

Le rappel porte sur 382 barquettes de deux escalopes de viande hachée chacune. Au total, 1 016 barquettes avaient été distribuées dans 128 points de vente Intermarché.

"Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat", fait savoir le groupe. Et de préciser que "la cuisson à coeur (c'est-à-dire la disparition de la couleur rosée) des viandes hachées et produits à base de steaks hachés permet de prévenir les conséquences d'une telle contamination".

La société se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant: 0800.881.468.

Les infections causées par la bactérie E.Coli peuvent entraîner de vives crampes d'estomac, des diarrhées, des vomissements, des nausées, des maux de tête ou encore de la fièvre. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), "la période d’incubation (le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes) va de trois à huit jours avec une durée médiane de trois à quatre jours".