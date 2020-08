Coronavirus : la liste rouge des aéroports français

Le Royaume-Uni imposera dès demain une quatorzaine à tous les voyageurs, vacanciers britanniques compris, en provenance de France. Dans les aéroports hexagonaux, les tests PCR sont pratiqués pour les passagers d'avion en provenance d'un nombre de pays de plus en plus grands.

« La France a établi une liste de pays où le virus circule très activement et d’où il ne sera plus possible de venir sans présenter la preuve d’un test PCR négatif avant l’embarquement où à l’arrivée ».

La mesure annoncée par le gouvernement le 13 août concerne en réalité les liaisons aériennes, et une trentaine de pays.

De la bonne volonté

Parmi eux, seuls les voyageurs venus des Etats-Unis, de Bahreïn, des Emirats Arabes Unis et du Panama doivent débarquer sur le sol français avec un test PCR réalisé dans les 72 heures précédent le voyage.

Les autres passagers de plus de 11 ans sont donc soumis à des tests dans les aéroports français, « dès la sortie de l’avion ». En cas de refus, les réfractaires sont soumis à une quatorzaine par arrêté préfectoral. Ils sont en réalité très peu nombreux.

Que se passe-t-il après ce passage obligé ? Les voyageurs sont simplement invités, sans obligation aucune, à se mettre à l’isolement dans l’attente des résultats, soit durant 24 à 48 heures.

Si le test se révèle positif, ce qui était le cas début août pour 2,5% des passagers atterrissant à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, les personnes contaminées se voient là encore suggérer une quatorzaine, de même que les personnes contacts, celles assises à proximité dans l’avion par exemple.

Les pays concernés

Le nombre de pays identifiés par la France a donc doublé depuis le 1er août, date à laquelle ces mesures étaient imposées aux voyageurs provenant de 16 destinations. Concrètement, les mesures concernent aujourd’hui :