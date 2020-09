Coronavirus : suspense à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe

Les préfets sont invités à présenter « un ensemble de mesures complémentaires » au premier ministre d’ici lundi.

Les mesures de l’après Conseil de défense était très attendues, d’autant plus après que le président du Conseil scientifique ait évoqué, jeudi, la nécessité de « mesures difficiles ». A vrai dire, il n’y a pas eu de coup d’éclat ni d’annonces tonitruantes ce vendredi.

Une heure trente de retard pour une allocution de huit minutes… C’est un premier ministre à l’isolement qui a pris la parole sur le perron de Matignon, sous l’œil de deux techniciens placés à six mètres et équipés de masques FFP2 – cas-contact du directeur du Tour de France, positif à la Covid-19, Jean Castex doit encore être testé.

Outre le fait que 42 départements sont désormais placés en zone rouge, le premier ministre a principalement fait trois annonces.

Sur les tests de dépistage : la réservation de créneaux horaires aux personnes prioritaires, c’est-à-dire les personnes symptomatiques, les cas-contacts rapprochés et les personnels soignants ou assimilés.

Sur les cas-contacts : le recrutement de 2000 personnes dans les caisses primaires d'assurance-maladie pour aider au traçage, et remonter les chaînes de contamination et renforcer les contrôles du bon respect de l'isolement.

Sur la durée d'isolement : suivant l'avis du Conseil scientifique, elle sera ramenée à sept jours, "durant laquelle il y a un véritable risque de contagion".

La main aux préfets

Les objectifs – « lutter contre le virus tous en évitant de mettre nos vies entre parenthèses » - et la méthode restent les mêmes. Les mesures seront prises, éventuellement, par les préfets, en lien avec les maires.

Une chose est sûre, le quotidien de deux métropoles, Marseille et Bordeaux, et d’une région, la Guadeloupe, vont changer la semaine prochaine. Face à la dynamique de l’épidémie et « compte-tenu des prévisions », les préfets concernés doivent rendre une copie d’ici lundi, avec de nouvelles mesures.

Pour le reste, sur le ton du « cela dépend de nous », Jean Castex, tout en confirmant une « dégradation manifeste de la situation » a renvoyé la balle aux Français, et notamment aux personnes âgées, appelées à la plus grande prudence.