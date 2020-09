La couverture lestée efficace contre les insomnies prouve une nouvelle étude

Avis aux personnes souffrant de troubles du sommeil et d’insomnies. Selon une étude parue en septembre, passer la nuit sous une couverture lestée - pesant une petite dizaine de kilos - serait efficace pour mieux dormir.



Selon une nouvelle étude parue le 15 septembre 2020 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, les couvertures pondérées ou couvertures lestées sont un moyen efficace de lutter contre les problèmes d’insomnie, associés à la dépression, la bipolarité, l’anxiété généralisée ou l’hyperactivité.



Dans le cadre de cette étude randomisée, 120 personnes ont testé des couvertures lestées, soit par des chaînes en métal soit par des chaînes légères en plastique. La qualité de leur sommeil a ensuite été analysée grâce à l’Insomnia Severity Index, un indicateur permettant d’évaluer la qualité du sommeil grâce à plusieurs indices, parmi lesquels la difficulté à s’endormir, les réveils nocturnes ou trop matinaux et les effets négatifs d’un mauvais sommeil sur la journée (anxiété…)



Après quatre semaines, l’effet positif des couvertures lestées par du métal a été observé sur la continuité du sommeil, l’activité pendant la journée et les symptômes de fatigue, de dépression et d’anxiété.



L’étude s’est prolongée pendant douze mois, avec un suivi plus léger. Les patients qui dormaient avec une couverture lourde ont vu les effets positifs de leur nouvelle literie se prolonger. Les patients qui dormaient avec une couverture lestée de plastique sont passés à la couverture métallique et ont également observé une amélioration de leur qualité de vie.



Parmi les raisons expliquant l’efficacité de ces couvertures, le Dr Mats Adler, un des auteurs de l’étude, évoque la réduction de l’excitation du système nerveux sympathique grâce au poids de la couverture.



Qu’est-ce qu’une couverture lestée ?

Les couvertures lestées ont longtemps été des outils thérapeutiques en psychiatrie. Elles étaient notamment utilisées pour les personnes atteintes d’autisme, pour leur apprendre à se focaliser sur leurs sensations physiques.



Beaucoup plus lourdes que les couvertures lambda, les couvertures pondérées sont lestées par des poids, le plus souvent des micro-billes de verre. Ces billes sont réparties dans toute la couverture grâce à des petits compartiments pour exercer une pression uniforme sur l'ensemble du corps. On les trouve assez facilement sur diverses boutiques en ligne et elles pèsent entre 5 et 13 kg. Guère étonnant quand on sait qu’il est conseillé de choisir un modèle qui fait environ 10% de notre poids. Pour une femme de 60 kg, une couverture de 6kg est donc recommandée.