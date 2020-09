Covid-19 : des solutions pour désengorger les laboratoires d’analyses

Pour tenter de raccourcir les files d’attente devant les laboratoires d’analyses et les délais pour obtenir un résultat de dépistage au Covid-19, le gouvernement et les organismes de santé se mobilisent.



Le Premier ministre Jean Castex s’en est félicité vendredi 11 septembre, à l’issue du Conseil de défense : la France réalise désormais plus d'un million de tests de dépistage du Covid par semaine, elle est ainsi le troisième pays qui teste le plus en Europe. Une performance qui a malheureusement son revers : les laboratoires et autres sites de dépistage sont saturés et les candidats au dépistage doivent se soumettre à des temps d’attente parfois très longs, tant pour effectuer le test que pour en recevoir les résultats.



Une stratégie de priorisation des tests de dépistage

« Attendre, ce n'est pas grave s'il n'y a pas urgence mais c'est problématique lorsque vous êtes prioritaire », a jugé le Premier ministre vendredi dernier, avant d’exposer sa solution au problème. « Pour ces personnes, nous allons renforcer les circuits dédiés de dépistage, ainsi les laboratoires leur réserveront certains créneaux horaires », a annoncé le Premier ministre.



Jean Castex a également précisé quelles étaient ces personnes qui pourront accéder en priorité aux tests : celles qui présentent des symptômes du Covid-19, les cas contacts et le personnel soignant. « Si vous avez été en contact rapproché avec une personne positive ou si vous êtes un personnel soignant ou assimilés, travaillant à l'hôpital dans un Ehpad ou à domicile, vous êtes prioritaires », a détaillé le Premier ministre.



Un rendez-vous en 24h sur appel d’un médecin

Depuis le 17 août dernier, une plateforme téléphonique a en outre été mise en place par l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Elle permet à tout médecin d’obtenir un rendez-vous sous 24h pour les patients symptomatiques et prioritaires.



Toujours en Île-de-France, l’ARS a prévu de mettre en place, à compter de la deuxième quinzaine de septembre, 20 centres de dépistage Covid répartis sur les 8 départements franciliens, dont l’activité sera exclusivement dédiée aux tests virologiques RT-PCR. Ces centre ouverts 6 jours sur 7 de 8 h à 19 h jusqu’à la fin de la période hivernale devraient réaliser 500 tests par jour au minimum. Le dépistage se fera sans rendez-vous, mais avec des plages horaires entièrement dédiées au public prioritaire (personnes présentant des symptômes évocateurs de Covid-19, et les personnes identifiées comme cas contacts à risque), le tout avec un engagement de restitution des résultats sous 24h. La localisation des centres de dépistage est en cours de finalisation, en lien avec les élus des municipalités concernées, indique le site de l’ARS d’Île-de-France.